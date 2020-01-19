Головна Новини
19 січня • оновлено в 13:52
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Ліз до коханої: на Дніпропетровщині чоловік впав з шостого поверху. Відео 18+

893
Читати матеріал російською

У суботу, 18 січня, в Кам'янському Дніпропетровської області був виявлений труп молодого чоловіка.

Труп був виявлений на вулиці Астраханській. Про це повідомили в Facebook -групі Просто Дніпродзержинськ. (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією свідків, 33-річний чоловік ліз до своєї коханої. З шостого поверху він зірвався вниз.

Новини
У Кривому Розі психічно хворий чоловік убив двох людей на похоронах: моторошні подробиці

Чоловік зірвався з шостого поверху

Чоловік зірвався з шостого поверху

ВладТайм

Трагедія сталася біля будівлі малосімейного гуртожитку Дніпровського металургійного комбінату.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Дніпрі школяр публічно наклав на себе руки. Юнак повісився на шнурку від капюшона на дереві.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги