Ліз до коханої: на Дніпропетровщині чоловік впав з шостого поверху. Відео 18+

У суботу, 18 січня, в Кам'янському Дніпропетровської області був виявлений труп молодого чоловіка.

Труп був виявлений на вулиці Астраханській. Про це повідомили в Facebook -групі Просто Дніпродзержинськ. (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За інформацією свідків, 33-річний чоловік ліз до своєї коханої. З шостого поверху він зірвався вниз.

Чоловік зірвався з шостого поверху ВладТайм

Трагедія сталася біля будівлі малосімейного гуртожитку Дніпровського металургійного комбінату.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Дніпрі школяр публічно наклав на себе руки. Юнак повісився на шнурку від капюшона на дереві.

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