Лікарі не врятували: стало відомо про жертву страшної ДТП з фурою в Дніпрі

Пасажир автомобіля "Таврія", який у середу, 8 січня, на великій швидкості влетів під фуру в Дніпрі, помер в кареті швидкої допомоги.

Лікарі близько півгодини намагалися реанімувати чоловіка, проте це не принесло результату. Про це повідомили на сторінці Патрульній поліції Дніпропетровської області в Facebook.

"Як пояснив водій, його засліпило сонце і він не впорався з керуванням", - йдеться в повідомленні.

ДТП в Дніпрі Патрульна поліція Дніпропетровської області в Facebook.

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром автобус з людьми потрапив в смертельну ДТП. У місті Нікополь вранці 8 січня зіткнулися автобус "Ікарус" і два легкових автомобілі.

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