Головна Новини
8 січня • оновлено в 16:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Лікарі не врятували: стало відомо про жертву страшної ДТП з фурою в Дніпрі

814
Читати матеріал російською

Пасажир автомобіля "Таврія", який у середу, 8 січня, на великій швидкості влетів під фуру в Дніпрі, помер в кареті швидкої допомоги.

Лікарі близько півгодини намагалися реанімувати чоловіка, проте це не принесло результату. Про це повідомили на сторінці Патрульній поліції Дніпропетровської області в Facebook.

Новини
Людей вирізали з авто: у Дніпрі легковик влетів під фуру. Фото і відео

"Як пояснив водій, його засліпило сонце і він не впорався з керуванням", - йдеться в повідомленні.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Патрульна поліція Дніпропетровської області в Facebook.

Раніше OBOZREVATEL писав, що під Дніпром автобус з людьми потрапив в смертельну ДТП. У місті Нікополь вранці 8 січня зіткнулися автобус "Ікарус" і два легкових автомобілі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги