Лежав, замотаний в ганчірку: в Дніпрі на звалищі знайшли пакет з мертвим немовлям

У Дніпрі 3 січня на сміттєвому полігоні "Правобережний" знайшли мертве немовля.

Пакет з тілом дитини виявили серед купи відходів. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі на звалищі знайшли пакет з мертвим немовлям UDF.BY

Як стало відомо, знахідку виявив працівник полігону. Швидше за все, на звалище тіло доставив сміттєвоз. Немовля було замотане в ганчірку і поміщене в пакет.

На місце викликали "швидку допомогу", проте рятувати малюка було занадто пізно - він не подавав жодних ознак життя. Точну причину смерті покаже судмедекспертиза.

На даний момент на полігоні працюють оперативно-слідча група поліції, фахівець бюро судово-медичної експертизи і співробітники розшуку. Офіційна інформація щодо того, що сталося, з'явиться пізніше.

У Дніпрі на звалищі знайшли пакет з мертвим немовлям інформатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на автодорозі поблизу села Бразолове Юр'ївського району Дніпропетровської області 1 січня сталася страшна дорожньо-транспортна пригода. Так, машину кинуло в кювет і водій загинув на місці.

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