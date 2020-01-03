Лежав, замотаний в ганчірку: в Дніпрі на звалищі знайшли пакет з мертвим немовлям

У Дніпрі 3 січня на сміттєвому полігоні "Правобережний" знайшли мертве немовля.
Пакет з тілом дитини виявили серед купи відходів. Про це повідомляє Інформатор.
У Дніпрі на звалищі знайшли пакет з мертвим немовлям
UDF.BY
Як стало відомо, знахідку виявив працівник полігону. Швидше за все, на звалище тіло доставив сміттєвоз. Немовля було замотане в ганчірку і поміщене в пакет.
На місце викликали "швидку допомогу", проте рятувати малюка було занадто пізно - він не подавав жодних ознак життя. Точну причину смерті покаже судмедекспертиза.
На даний момент на полігоні працюють оперативно-слідча група поліції, фахівець бюро судово-медичної експертизи і співробітники розшуку. Офіційна інформація щодо того, що сталося, з'явиться пізніше.
У Дніпрі на звалищі знайшли пакет з мертвим немовлям
інформатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на автодорозі поблизу села Бразолове Юр'ївського району Дніпропетровської області 1 січня сталася страшна дорожньо-транспортна пригода. Так, машину кинуло в кювет і водій загинув на місці.
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