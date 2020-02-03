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3 лютого • оновлено в 13:10
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Лежав у калюжі крові: у центрі Дніпра під час сварки вбили хлопця. Фото 18+

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У ніч на понеділок, 3 лютого, в центрі Дніпра під час сварки вдарили ножем у груди 27-річного хлопця. Він помер на операційному столі.

Подія трапилася на вулиці Володимира Моссаковського біля кафе Simito Hall, де відпочивала компанія, пише "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Потерпілий вийшов із одним зі знайомих на вулицю, де у них почалася словесна сутичка. Якоїсь миті конфлікт переріс у різанину. Зловмисник втік із місця злочину.

У центрі Дніпра вбили чоловіка

У центрі Дніпра вбили чоловіка

Інформатор

Зникнення хлопця в компанії помітили не відразу. Коли друзі вийшли на свіже повітря, він лежав при вході в заклад у калюжі крові. Йому допомагав перехожий.

У центрі Дніпра вбили чоловіка

У центрі Дніпра вбили чоловіка

Інформатор

Правоохоронці оперативно отримали інформацію про 31-річного нападника і знайшли його за декілька кварталів від місця події. Його одяг був закривавлений, а на обличчі – синці. Чоловіка доставили до районного відділу поліції для подальших розглядів.

У центрі Дніпра вбили чоловіка

У центрі Дніпра вбили чоловіка

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що заступник мера Дніпра Михайло Лисенко прокоментував слова народного депутата Євгена Брагаря, який радив пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
вбивство
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Golan Sim
Golan Sim
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
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Добрыня .
Добрыня .
Golan Sim, В Волгограде зарезали 16-летнего актера из "Ералаша", пишут СМИ https://ria.ru/20200130/1564071108.html Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего российского общества.
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