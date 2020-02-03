Лежав у калюжі крові: у центрі Дніпра під час сварки вбили хлопця. Фото 18+

У ніч на понеділок, 3 лютого, в центрі Дніпра під час сварки вдарили ножем у груди 27-річного хлопця. Він помер на операційному столі.

Подія трапилася на вулиці Володимира Моссаковського біля кафе Simito Hall, де відпочивала компанія, пише "Інформатор" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Потерпілий вийшов із одним зі знайомих на вулицю, де у них почалася словесна сутичка. Якоїсь миті конфлікт переріс у різанину. Зловмисник втік із місця злочину.

У центрі Дніпра вбили чоловіка Інформатор

Зникнення хлопця в компанії помітили не відразу. Коли друзі вийшли на свіже повітря, він лежав при вході в заклад у калюжі крові. Йому допомагав перехожий.

У центрі Дніпра вбили чоловіка Інформатор

Правоохоронці оперативно отримали інформацію про 31-річного нападника і знайшли його за декілька кварталів від місця події. Його одяг був закривавлений, а на обличчі – синці. Чоловіка доставили до районного відділу поліції для подальших розглядів.

У центрі Дніпра вбили чоловіка Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що заступник мера Дніпра Михайло Лисенко прокоментував слова народного депутата Євгена Брагаря, який радив пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги.

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