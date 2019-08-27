Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Лежав під деревом: в Кривому Розі знайшли мертвого чоловіка. Фото 18+

694 Читати матеріал російською

У вівторок, 27 серпня, в Кривому Розі Дніпропетровської області виявили тіло чоловіка.

Подія трапилася в посадці Тернівського району, повідомляє Перший міський (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Труп чоловіка

Труп чоловіка

ЧЕline

Так, вранці в районі 17-го кварталу, в посадці, де, за словами місцевих жителів, наркозалежні вживають заборонені речовини, знайшли труп чоловіка.

Городяни виявили його і викликали поліцію.

Новини
У Дніпрі чоловіка заживо поховало під товщею глини: відео порятунку

На вигляд покійному близько 40 років. Тіло знаходиться в заростях, спиною опирається ліктями на дерево.

Особу поки не встановили. На місці події працює слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції.

Новини
У Кривому Розі знайшли тіло ветерана АТО без голови: подробиці
Труп чоловіка

Труп чоловіка

Перший міський

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на дитячому майданчику виявили труп чоловіка.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Дніпро
Теги
чоловік смерть
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...