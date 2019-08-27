Лежав під деревом: в Кривому Розі знайшли мертвого чоловіка. Фото 18+

У вівторок, 27 серпня, в Кривому Розі Дніпропетровської області виявили тіло чоловіка.

Подія трапилася в посадці Тернівського району, повідомляє Перший міський (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Труп чоловіка ЧЕline

Так, вранці в районі 17-го кварталу, в посадці, де, за словами місцевих жителів, наркозалежні вживають заборонені речовини, знайшли труп чоловіка.

Городяни виявили його і викликали поліцію.

На вигляд покійному близько 40 років. Тіло знаходиться в заростях, спиною опирається ліктями на дерево.

Особу поки не встановили. На місці події працює слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції.

Труп чоловіка Перший міський

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі на дитячому майданчику виявили труп чоловіка.

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