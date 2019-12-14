Лежав непритомний: під Дніпром чоловік ледь не згорів у власній квартирі

У місті Вільногірську Дніпропетровської області 13 грудня сталася пожежа у квартирі.
На момент загоряння в приміщенні знаходився власник. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
Під Дніпром чоловік ледь не згорів у власній квартирі
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку "101" близько 17:10. На місце події відразу ж виїхала чергова бригада рятувальників.
Пожежникам вдалося проникнути в квартиру, зрізавши вхідні двері за допомогою бензорізу. На підлозі співробітники ДСНС виявили непритомного чоловіка.
Потерпілого одразу ж госпіталізували в лікарню, а пожежні продовжили боротьбу з вогнем.
Під Дніпром чоловік ледь не згорів у власній квартирі
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Під Дніпром чоловік ледь не згорів у власній квартирі
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Під Дніпром чоловік ледь не згорів у власній квартирі
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі загорівся ліцей з 800 учнями всередині. Пожежа виникла через через коротке замикання в щитовій.
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