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16 грудня • оновлено в 12:29
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Лежала в під'їзді: в Кривому Розі кинули новонародженого

3.4т
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У Кривому Розі Дніпропетровської області місцева жителька виявила немовляти в під'їзді будинку.

Дитина була закутана в жіночі речі. Про це повідомляє сайт 0564.ua з посиланням на власні джерела.

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Інцидент стався в неділю, 15 грудня, в Металургійному районі. За інформацією видання, новонароджену дитину "швидка" забрала в пологовий будинок.

Про стан дівчинки поки нічого не відомо. У поліції почали шукати матір, яка кинула дитину.

У Кривому Розі кинули новонародженого

У Кривому Розі кинули новонародженого

korrespondent.net

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кривому Розі Дніпропетровської області жінка травмувалася через несправність у швидкісному трамваї. "Швидка", що приїхала на виклик, кинула постраждалу через відмову роздягнутися.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Кривий Ріг
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