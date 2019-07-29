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Лежала на пішохідному переході: в Дніпрі підклали бойову гранату. Фото

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Вранці 29 липня на проспекті Свободи в Дніпрі виявили гранату Ф-1.

Боєприпас лежав на пішохідному переході. Про це повідомляє Інформатор.

Про наявність гранати на проїжджій частині невідомий анонімно повідомив в поліцію близько 8 ранку. На місце виїхали правоохоронці і вибухотехніки.

У Дніпрі знайшли гранату

У Дніпрі знайшли гранату

Інформатор

Посеред дороги на проспекті виявилася ручна протипіхотна оборонна граната, призначена для ураження живої сили в оборонному бою.

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Вона була обмотана скотчем і льоскою.

Боєприпас лежав на пешеходному переході

Боєприпас лежав на пешеходному переході

Інформатор

Боєприпас прибрали з дороги, життю та здоров'ю людей нічого не загрожує. На місці події працює слідчий.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
граната Дніпро поліція
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