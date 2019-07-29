Лежала на пішохідному переході: в Дніпрі підклали бойову гранату. Фото

Вранці 29 липня на проспекті Свободи в Дніпрі виявили гранату Ф-1.
Боєприпас лежав на пішохідному переході. Про це повідомляє Інформатор.
Про наявність гранати на проїжджій частині невідомий анонімно повідомив в поліцію близько 8 ранку. На місце виїхали правоохоронці і вибухотехніки.
У Дніпрі знайшли гранату
Інформатор
Посеред дороги на проспекті виявилася ручна протипіхотна оборонна граната, призначена для ураження живої сили в оборонному бою.
Вона була обмотана скотчем і льоскою.
Боєприпас лежав на пешеходному переході
Інформатор
Боєприпас прибрали з дороги, життю та здоров'ю людей нічого не загрожує. На місці події працює слідчий.
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