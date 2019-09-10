Легковик протаранив трамвай у Дніпрі: постраждали люди

На перетині вулиць Святослава Хороброго і Виконкомівській в Дніпрі 10 вересня зіткнулися трамвай №5 і автомобіль Kia.

В аварії постраждали три людини, серед них 14-річний підліток. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі сталося ДТП інформатор

Відомо, що водій авто намагався переїхати через трамвайні колії і не помітив трамвай, який рухався в бік "Нагорки".

інформатор

Постраждалих в ДТП госпіталізували в лікарню. Про ступінь тяжкості їх травм поки нічого не відомо.

інформатор

інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на перехресті вулиць генерала Пушкіна і Запорізького шосе Mercedes Vito "влетів" в світлофорний стовп. За попередньою інформацією, водій мікроавтобуса заснув за кермом.

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