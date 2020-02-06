Кулаком по голові: на Дніпропетровщині медсестру "швидкої" жорстоко побили на виклику

В селі Голубівка Дніпропетровської області 6 лютого співробітниця швидкої медичної допомоги піддалася насильству під час виклику.

На медпрацівницю напала п'яна жінка, додому до якої прибула бригада "швидкої". Завдані нею тілесні ушкодження спричинили за собою серйозні наслідки, повідомив на своїй сторінці в Facebook директор Дніпропетровського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Радій Шевченко.

За його словами, медики прибули на виклик до 46-річної громадянки, яка скаржилася на підвищений артеріальний тиск і головний біль. Під час огляду з'ясувалося, що вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Жінці запропонували госпіталізацію, від якої вона відмовилася в грубій формі.

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Через пару годин жінка викликала "швидку допомогу" повторно. Привід для виклику залишився тим же, однак сам огляд пройшов зовсім по-іншому.

"Під час огляду викликаюча, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вдарила кілька разів кулаком в голову нашу 24-річну дівчину-фельдшера. За зверненням виїхала оперативна група працівників Національної поліції. Від постраждалої прийнято заяву", – розповів Шевченко.

На наступний день стан постраждалої медсестри різко погіршився. Вона скаржилася на сильний головний біль, запаморочення, нудоту і блювоту. Дівчину госпіталізували до Новомосковської центральної міської лікарні, де у неї діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та гематому лівої скроневої ділянки.

"Колектив нашого центру в черговий раз вимагає від Верховної Ради України якнайшвидшого прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення безпеки медичним працівникам і працівникам системи екстреної медичної допомоги, які входять до складу бригади екстреної медичної допомоги під час надання медичної допомоги". Крім того, нам необхідно ще й таке законодавче підґрунтя: "Виклик бригади до людини, яка перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, повинен бути платним і коштувати не менше двох тисяч гривень . Інакше цю навалу "п'яних викликів" не зупинити", – підсумував керівник центру.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в період з 6 по 17 лютого в роботу установ дошкільної освіти Дніпра будуть внесені зміни. Це пов'язано з перевищенням епідемічного рівня захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції.

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