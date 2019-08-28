Кухонним ножем в шию: в Дніпрі чоловік по-звірячому вбив дружину

У вівторок, 27 серпня, в Дніпровському районі чоловік завдав смертельного удару кухонним ножем власній дружині.
62-річна жінка померла в лікарні. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.
У Дніпрі чоловік зарізав дружину
МК в Чебоксарах
Як встановили співробітники поліції, між подружжям виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс ножове поранення в шию.
Медики швидкої допомоги доставили потерпілу до лікарні, однак врятувати її не вдалося. Через годину жінка померла.
Злочинця затримали в порядку статті 208 КПК.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Чоловікові загрожує від 7 до 15 років в'язниці.
У Дніпрі чоловік вбив дружину
Національна поліція в Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі знайшли мертвого чоловіка. Труп виявили в в посадці, де, за словами місцевих жителів, наркозалежні вживають заборонені речовини. Тіло знаходиться в заростях, спиною опирається ліктями на дерево.
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