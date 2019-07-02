Кривавий вибух під Дніпром: діти знайшли гранату на смітнику

Гранату, яка вибухнула на дитячому майданчику в селі Пашена Балка під Дніпром, діти знайшли на сміттєзвалищі.

Про це повідомила в ефірі ObozTV спікер Національної поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська.

"Під час спілкування з дітьми, які вже в контактному стані перебувають в лікарні, вони пояснили, що знайшли зазначений боєприпас на смітнику", – розповіла Старчевська.

За її словами, зараз першочергові слідчі дії спрямовані на те, щоб встановити, як боєприпас виявився в селищі і чи дійсно діти знайшли його на звалищі.

Згідно з попередніми висновками вибухотехніка, який здійснював огляд місця події, вибухнула граната для підствольного гранатомета ВОГ-25П.

"Зараз фрагменти направлені на експертизу. Вже після експертизи можна буде остаточно говорити про те, який це був боєприпас", – уточнила спікер Нацполіціі.

На місці вибуху, с. Пашена Балка Facebook Андрія Кульбач

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері 1 липня шестеро дітей отримали травми в результаті вибуху на дитячому майданчику в селі Пашена Балка Дніпропетровської області.

Вік потерпілих від 4 до 16 років. Усі вони живі. Найбільше від вибуху постраждав 16-річний Саша Гаркуша. У нього серйозно пошкоджені внутрішні органи і відірвані три пальці на руці. За свідченнями місцевих, саме він у момент вибуху тримав в руках снаряд. У 5-річного Сашка Редька – осколкові поранення живота.

Троє з постраждалих виявилися дітьми колишніх бійців АТО.

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