ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Події

Кривава помста: у Дніпрі невідомий нацькував собаку на сім'ю з дитиною

52.5тЧитати матеріал російською

У Дніпрі на житловому масиві Перемога-3 в результаті конфлікту пішоходів під час вигулу собак постраждали власники однієї з них.

На сім'ю була нацьковано бійцівська собака, внаслідок чого їх далматин був по-звірячому покусаний. Про це повідомляється у спільноті "Соборний район (ж / м Перемога 1-6, Дніпро)".

За словами потерпілого Олександра Ткаченко, таким чином молодий чоловік вирішив помститися за те, що йому не поступилися дорогою до світлофора.

Новини
Перелом плеча і рвані рани: під Києвом бійцівський пес напав на перехожу

напад собаки

напад собаки

Inform.zp.ua

Чоловік, який напав, вигулював пса без повідка. Інцидент обійшовся без людських жертв.

"Перелякані дружина і моя 11-річна донька! Після того, як цю собаку від нас ледве відтягли, він втік у двори разом з нею! Навколо було купа людей з дітьми!", - розповів Ткаченко.

На місце події викликали поліцію. Потерпілий зазначив, что винуватець інциденту залишився непокараним.

Скріншот

Скріншот

Facebook

Як стверджує очевидиця, те, що сталося, слід трактувати як нещасний випадок.

Скріншот

Скріншот

Facebook

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві пес покусав обличчя однорічній дитині.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
УкраїнаДніпро
Теги
покусав собакаДніпроконфлікт
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
64
5
Смішно
2
Цікаво
37
Сумно
11
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Климкин Ваня
Климкин Ваня
Ахринеть, опять менты ничего не хотят делать
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Камастра Вика
Камастра Вика
Климкин Ваня, А менты здесь при чем?Их давно..А к ПОНТАМ какие претензии?ПОНТЫ и в Африке..понты!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel