Кривава помста: у Дніпрі невідомий нацькував собаку на сім'ю з дитиною

У Дніпрі на житловому масиві Перемога-3 в результаті конфлікту пішоходів під час вигулу собак постраждали власники однієї з них.

На сім'ю була нацьковано бійцівська собака, внаслідок чого їх далматин був по-звірячому покусаний. Про це повідомляється у спільноті "Соборний район (ж / м Перемога 1-6, Дніпро)".

За словами потерпілого Олександра Ткаченко, таким чином молодий чоловік вирішив помститися за те, що йому не поступилися дорогою до світлофора.

напад собаки Inform.zp.ua

Чоловік, який напав, вигулював пса без повідка. Інцидент обійшовся без людських жертв.

"Перелякані дружина і моя 11-річна донька! Після того, як цю собаку від нас ледве відтягли, він втік у двори разом з нею! Навколо було купа людей з дітьми!", - розповів Ткаченко.

На місце події викликали поліцію. Потерпілий зазначив, что винуватець інциденту залишився непокараним.

Скріншот Facebook

Як стверджує очевидиця, те, що сталося, слід трактувати як нещасний випадок.

Скріншот Facebook

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві пес покусав обличчя однорічній дитині.

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