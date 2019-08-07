Кривава бійка зі стріляниною: в Дніпрі невідомі штурмували ігрові автомати. Перші фото і відео

У Дніпрі 7 серпня напали на активістів, які викликали поліцію в заклад з гральними автоматами. За попередньої інформацією, в приміщенні стріляли і підірвали гранату.

Подія трапилася близько 15:00 на перехресті проспектів Поля і Пушкіна в Дніпрі. Очевидці опублікували фото і відео нападу в мережі (щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі штурмували ігрові автомати Фото очевидців

Як видно на записі, активісти "ГО Рух # ВільнаДоля" прийшли в "Національну лотерею" і викликали поліцію, щоб зафіксувати правопорушення. Поки вони чекали слідчо-оперативну групу, до приміщення забігли невідомі в балаклавах і побили активістів.

За словами очевидців, там підірвали світлошумову гранату і стріляли. На фото з місця події видно кров і шматки шкіри на асфальті.

На місце події приїхало багато "швидких" фото очевидців

Як повідомили OBOZREVATEL в Управлінні патрульної поліції в Дніпропетровській області, під час штурму постраждали шестеро людей. Їм надають медичну допомогу. Які травми отримали активісти - поки не відомо.

На землі залишилися шматки шкіри Відкритий

Деталі інциденту з'ясовують правоохоронні органи. На місці працює поліція, слідчо-оперативна група і кілька машин швидкої допомоги.

Момент нападу на активістів:

Інформатор

Навколо ігрових автоматів було багато людей Фото очевидців

Навколо приміщення весь асфальт в крові Відкритий

У пригоді розбираються правоохоронці Відкритий

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