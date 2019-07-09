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Крав відкрито: на пляжі в Кирилівці орудував грабіжник з Дніпра

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8-го липня на Центральному пляжі Кирилівки дніпрянин обікрав відпочиваючу дівчину.

Як розповіла потерпіла, невідомий відкрито заволодів її сумкою з грошима і цінностями, після чого втік зник з місця злочину. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Запорізькій області.

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Пляжне пограбування

Пляжне пограбування

Витьбичи

Грабіжник був затриманий правоохоронцями і спрямований в ізолятор тимчасового утримання.

За фактом відкрито кримінальне провадження – злодієві загрожує до шести років позбавлення волі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині пенсіонерів пограбували через вікно.

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
Дніпрополіціятюрма
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