Крав відкрито: на пляжі в Кирилівці орудував грабіжник з Дніпра

8-го липня на Центральному пляжі Кирилівки дніпрянин обікрав відпочиваючу дівчину.

Як розповіла потерпіла, невідомий відкрито заволодів її сумкою з грошима і цінностями, після чого втік зник з місця злочину. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Запорізькій області.

Пляжне пограбування Витьбичи

Грабіжник був затриманий правоохоронцями і спрямований в ізолятор тимчасового утримання.

За фактом відкрито кримінальне провадження – злодієві загрожує до шести років позбавлення волі.

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