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8 вересня • оновлено в 11:11
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Колола голкою і забороняла плакати: на Дніпропетровщині мати по-звірячому знущалася над дитиною. Фото 18+

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У Дніпрі мати по-звірячому знущалася над прийомним сином. Дитина з порізаним тілом і купою хвороб потрапила в реанімацію.

У поліції відкрили кримінальну справу за даним фактом. Про це повідомила Олена Малихіна на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

У Дніпрі мати звірячому знущалася над дитиною

У Дніпрі мати звірячому знущалася над дитиною

Коли хлопчикові було п'ять місяців його біологічних батьків позбавили батьківських прав. Хвору дитину з фізичним недорозвиненням і пороком серця відправили в дитячий будинок. У два роки його всиновила Наталя Касперська.

Увага! фото 18+

"Всиновила ніде не працююча, не заміжня, що має адміністративне покарання за "неналежне виконання батьківськіх обов`язків" істота. За три місяці. Хто стоїть в черзі на усиновлення мене зрозуміє. І тільки з цього моменту його життя перетворилося на пекло", – розповіла нова мама хлопчика Олена Малихіна.

Жінка поділилася деякими спогадами хлопчика, які зафіксовані в кримінальній справі:

"Наташа мене годувала коли я був хорошим, супом жовтим, але там не було картоплі морквини і цибулі (потім, живучи у нас, він показав на Мівіну і сказав, що це Наташин суп - пояснила Олена). Коли був поганим била. Била ногами, руками і ложкою. Змушувала присідати всю ніч, поки вона спить, з табуреткою в руках. Лишала на кілька днів в закритій кімнаті і йшла. Не дозволяла гуляти з іншими дітками. Говорила, що у мене епілепсія і вона здасть мене в інтернат, де я здохну . Хватала за пісю і тягнула, говорила, що відірве. Брала велику голку і колола по руках і ногах, тікла кров, але вона забороняла плакати. Казала що тоді візьме ніж і буде колоти їм. Говорила, що я дебіл, нікому не потрібний. Коли приходила Аліна (внучка прийомної матері - ред.) мене закривали у ванній, тому що у мене епілепсія" .

Facebook Олена Малихіна

Facebook Олена Малихіна

Як розповіла Олена, хлопчик чотири роки жив в одному будинку з прийомною матір'ю, її мамою, сестрою і племінником. Але вони нічого не повідомляли в поліцію і відмовилися давати свідчення.

Жінка випадково познайомилася з дитиною коли його прийомна мати обходила медичні установи, щоб "вибити" для нього інвалідність і отримувати гроші.

Facebook Олена Малихіна

Facebook Олена Малихіна

"Дев'ять місяців я бігала і писала в усі інстанції. Звідусіль мені приходила відповідь, що мої слова нічим не підтверджуються, хлопчик схильний до фантазії, мати виконує свої обов'язки гідно і чітко впевнена в майбутньому сина. Все грунтувалося на перевірці Служби у справах дітей. Як потім з'ясувалося, перевіряла все це заступник начальника служби, а за сумісництвом родичка істоти Прус Тетяна Миколаївна. Останній раз мені про фантазію хлопчика сповістили довідкою з поліції 15 серпня 2018 року. Але вже 28 серпня 2018 покликали та повідомили, що 08.08.2018 істота побила його, закрила в кімнаті і пішла гуляти на кілька днів ", – розповіла Олена.

Facebook Олена Малихіна

Facebook Олена Малихіна

Після події дитину доставили в реанімацію.

"Якщо можна, я не буду розповідати весь діагноз, який йому поставили. Думаю вистачить того, що ви можете побачити на фото. Його маса тіла становила 60% від необхідної для його віку і зростання", – додала жінка.

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Як розповіла Олена, поліція направила справу до суду тільки в лютому 2019 року. Вона досі розглядається. Прийомна мати хлопчика не була на засіданнях і подала позов про скасування рішення про усиновлення, щоб не платити аліменти.

Facebook Олена Малихіна

Facebook Олена Малихіна

"Я не прошу вас допомогти з грошима, нам вистачає. Може хто з сусідів бачив або чув як істота знущалася над дитиною. Адже вони не жили в ізоляції. Прошу повідомити нам про це, тому що кримінальна справа теж ходить по колу. Її родичі бояться давати свідчення, а вона вільно гуляє по Дніпру, їздить за кордон і т.д. Прошу всіх, хто може володіти інформацією про її звірства повідомити мені або в Шевченківський відділ поліції міста Дніпра", – додала жінка.

Олена зазначила, що мати з дитиною проживали в Дніпрі за адресою вулиця Українська, 21.

Facebook Олена Малихіна

Facebook Олена Малихіна

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині 5 вересня водій викинув з маршрутки 75-річну жінку з гипогликемическим приступом. Жінка втратила свідомість і отримала травми на трасі.

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Україна Дніпро
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bruno jordano
bruno jordano
шось не так з цим світом
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
эту суку посадить минимум на 10-ку...тварь ...
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Кор Павел
Кор Павел
Фотографии жутко смотреть
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