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11 вересня • оновлено в 11:31
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Колола голкою і забороняла плакати: історія зі звірячим побиттям дитини отримала несподіваний поворот

13.1т Читати матеріал російською

У Дніпрі вчора, 10 вересня, суд позбавив батьківських прав Наталію Касперську, яка по-звірячому знущалася над прийомним сином.

Засідання в Бабушкінському районному суді почалося з прохання Касперської перенести засідання через зміну адвоката, повідомляє Відкритий. Однак жінка не доклала докази про зміну правозахисника, тому суддя відхилила клопотання.

У Дніпрі позбавили батьківських прав Наталію Касперську

У Дніпрі позбавили батьківських прав Наталію Касперську

Крім того, під час засідання не вдалося по відеоконференції зв'язатися з новою прийомною матір'ю хлопчика Оленою Малихіною, яка проживає з ним в Києві. Пізніше з'ясувалося, що помічники судді відправили їй повістку в суд замість повістки на відеоконференцію.

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На вимогу органу опіки та піклування засідання проходило в закритому режимі.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі мати звірячому знущалася над прийомним сином. У поліції відкрили кримінальну справу за даним фактом.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
насильство
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Она воспитывала в нем украинца...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бидна дитина
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Чан Джеки
Чан Джеки
А ЕТУ МАМУ СУДИТЬ СУКУ БУДУТЬ.
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