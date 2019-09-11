Колола голкою і забороняла плакати: історія зі звірячим побиттям дитини отримала несподіваний поворот

У Дніпрі вчора, 10 вересня, суд позбавив батьківських прав Наталію Касперську, яка по-звірячому знущалася над прийомним сином.

Засідання в Бабушкінському районному суді почалося з прохання Касперської перенести засідання через зміну адвоката, повідомляє Відкритий. Однак жінка не доклала докази про зміну правозахисника, тому суддя відхилила клопотання.

У Дніпрі позбавили батьківських прав Наталію Касперську

Крім того, під час засідання не вдалося по відеоконференції зв'язатися з новою прийомною матір'ю хлопчика Оленою Малихіною, яка проживає з ним в Києві. Пізніше з'ясувалося, що помічники судді відправили їй повістку в суд замість повістки на відеоконференцію.

На вимогу органу опіки та піклування засідання проходило в закритому режимі.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі мати звірячому знущалася над прийомним сином. У поліції відкрили кримінальну справу за даним фактом.

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