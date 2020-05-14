Колишній співробітник МВС організував нарколабораторію в Кривому Розі

Служба безпеки України викрила наркоугруповання, яке очолював колишній співробітник Міністерства внутрішніх справ.

Слідчий одного з райвідділів міліції Кривого Рогу після завершення служби разом зі знайомими в місцевих кримінальних колах створив злочинне угрупування з 25 осіб і контролював збут амфетаміну в декількох районах міста, повідомили в пресслужбі СБУ.

Пресслужба СБУ

Зловмисники виготовляли психотропи у власній лабораторії, яку влаштували в одній із сусідніх областей. Щомісяця вони збували заборонені речовини на більш ніж мільйон гривень.

Пресслужба СБУ

Організатора та п'ятьох його спільників правоохоронці затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час підготовки до збуту чергової партії товару.

Пресслужба СБУ

Під час проведення 12 обшуків за місцями зберігання наркотиків, а також у квартирах фігурантів справи вилучено майже тисячу розфасованих доз метамфетаміну та канабісу загальною вартістю понад 1,4 мільйона гривень, за цінами чорного ринку, і гроші, отримані незаконним шляхом.

Пресслужба СБУ

Як писав OBOZREVATEL раніше, керівництво Одеської митниці організувало масштабну корупційну схему при розмитненні товарів.

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