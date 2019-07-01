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"Коли це все закінчиться?": В Дніпрі повідомили про масштабне мінування

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У Дніпрі надійшло повідомлення про мінування 25 житлових будинків, всіх супермаркетів, лікарень, дитячих садків, а також торгівельних центрів. Поліція перевіряє інформацію.

Групи в складі вибухотехніків і кінологів, а також слідчо-оперативні групи спрямовані на місця ймовірного мінування. Про це написала прес-секретар Національної поліції в Дніпропетровській області Анна Старчевська на своїй сторінці в Facebook.

Мінування

Мінування

Пушкинская

Як повідомила Старчевська, також надійшла інформація про мінування в Кривому Розі. Там перевіряють 17 житлових будинків, пологовий будинок, торгівельні центри і дитячі садки.

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У коментарях користувачі Facebook обурилися нової хвилі мінування. Дніпрянам набридли псевдомінування і евакуації:

"І коли це все закінчиться?",

"Як же вони задрали, мінери ці",

"А знайшли вже когось з минулих" мінувань "? Довічне потрібно давати",

"Розберіться з цими псевдомінера ласка!", - пишуть користувачі.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні все частіше останнім часом надходять неправдиві виклики про замінування різних громадських місць. Такі дзвінки відчутно шкодять торговим і бізнес-центрам. Для особливо великих ТРЦ втрати можуть досягати 490 тис. Євро.

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
мінуванняНаціональна поліція УкраїниДніпро
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