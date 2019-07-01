"Коли це все закінчиться?": В Дніпрі повідомили про масштабне мінування

У Дніпрі надійшло повідомлення про мінування 25 житлових будинків, всіх супермаркетів, лікарень, дитячих садків, а також торгівельних центрів. Поліція перевіряє інформацію.
Групи в складі вибухотехніків і кінологів, а також слідчо-оперативні групи спрямовані на місця ймовірного мінування. Про це написала прес-секретар Національної поліції в Дніпропетровській області Анна Старчевська на своїй сторінці в Facebook.
Мінування
Пушкинская
Як повідомила Старчевська, також надійшла інформація про мінування в Кривому Розі. Там перевіряють 17 житлових будинків, пологовий будинок, торгівельні центри і дитячі садки.
У коментарях користувачі Facebook обурилися нової хвилі мінування. Дніпрянам набридли псевдомінування і евакуації:
"І коли це все закінчиться?",
"Як же вони задрали, мінери ці",
"А знайшли вже когось з минулих" мінувань "? Довічне потрібно давати",
"Розберіться з цими псевдомінера ласка!", - пишуть користувачі.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні все частіше останнім часом надходять неправдиві виклики про замінування різних громадських місць. Такі дзвінки відчутно шкодять торговим і бізнес-центрам. Для особливо великих ТРЦ втрати можуть досягати 490 тис. Євро.
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