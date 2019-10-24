Головна Новини
24 жовтня • оновлено в 12:21
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Кинув в суддю запальничку: в Дніпрі колишній правоохоронець влаштував дебош в суді

218 Читати матеріал російською

У Дніпрі 23 жовтня обвинувачений зірвав засідання Дніпровського апеляційного суду.

Чоловік погрожував присутнім фізичною розправою і виявляв агресію по відношенню до суддів. Про це повідомляє dnepr.info.

У Дніпрі колишній правоохоронець влаштував дебош в суді

У Дніпрі колишній правоохоронець влаштував дебош в суді

Кавказ сьогодні

Новини
Помер на місці: в Кривому Розі чоловік випав з дев'ятого поверху

Відомо, що в минулому обвинувачений був співробітником правоохоронних органів. Під час оголошення обставин його справи чоловік почав нецензурно виражатися і погрожувати присутнім фізичною розправою. Після цього він дістав металеву запальничку і кинув її в головного суддю, однак промахнувся і розбив монітор телевізора.

З метою безпеки судове засідання було призупинено. Хулігана можуть притягнути до відповідальності за погрози і насильство на адресу судді, втручання в діяльність судових органів та псування майна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що по вулицях Дніпра прогулювався голий чоловік. З одягу на ньому було тільки взуття. Чоловік не соромився своєї наготи і навіть вступив в діалог з перехожим, після чого продовжив свій шлях, не криючись від цікавих очей.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Теги
розслідування поліція бійка
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel