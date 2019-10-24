Кинув в суддю запальничку: в Дніпрі колишній правоохоронець влаштував дебош в суді

У Дніпрі 23 жовтня обвинувачений зірвав засідання Дніпровського апеляційного суду.

Чоловік погрожував присутнім фізичною розправою і виявляв агресію по відношенню до суддів. Про це повідомляє dnepr.info.

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Відомо, що в минулому обвинувачений був співробітником правоохоронних органів. Під час оголошення обставин його справи чоловік почав нецензурно виражатися і погрожувати присутнім фізичною розправою. Після цього він дістав металеву запальничку і кинув її в головного суддю, однак промахнувся і розбив монітор телевізора.

З метою безпеки судове засідання було призупинено. Хулігана можуть притягнути до відповідальності за погрози і насильство на адресу судді, втручання в діяльність судових органів та псування майна.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що по вулицях Дніпра прогулювався голий чоловік. З одягу на ньому було тільки взуття. Чоловік не соромився своєї наготи і навіть вступив в діалог з перехожим, після чого продовжив свій шлях, не криючись від цікавих очей.

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