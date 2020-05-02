Катастрофа літака під Дніпром: правоохоронці назвали причину аварії. Відео

У п'ятницю, 1 травня, під Дніпром розбився одномоторний літак Grumman. Правоохоронці назвали попередню версію падіння літака.

Ймовірна причина аварії – помилка пілота, повідомляє "5 канал".

За версією правоохоронців, пілот не впорався з керуванням під час заходу на посадку. Після цього літак впав і загорівся. Його уламки гасили рятувальники. На відео, яке було опубліковане після катастрофи, видно, як літак злітає, а через кілька секунд, зробивши віраж, різко починає падати.

Правоохоронці продовжують вести розслідування.

Раніше OBOZREVATEL писав, що стали відомі імена загиблих під час катастрофи літака. Літаком керував курсант Павло Клємін. Його перший самостійний політ інструктував досвідчений льотчик Сергій Горшенін.

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