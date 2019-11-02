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2 листопада • оновлено в 17:55
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Калюжі крові: в Кривому Розі 17-річного хлопця звинуватили в згвалтуванні жінки

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У Кривому Розі Дніпропетровської області 17-річний хлопець зґвалтував пенсіонерку.

Жінка втратила багато крові і потрапила в реанімацію. Але як стверджує хлопець, інтимні стосунки були з обопільної згоди. Про це повідомляє 9 канал (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

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Підліток згвалтував пенсіонерку

Підліток згвалтував пенсіонерку

Качканарський робочий

66-річну пенсіонерку виявив сусід, коли та сиділа під деревом в калюжі крові. Жінка перебувала в шоковому стані і не орієнтувалася на оточуючих.

На місце події прибула поліція і швидка допомога.

На операційний стіл постраждала потрапила в стані коми, але лікарі дали втішний прогноз. Зараз її стан оцінюється як середньої тяжкості.

Прийшовши до тями, пенсіонерка заявила, що на галявині біля річки її згвалтував 17-річний знайомий хлопець.

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Як стверджують свідки, напередодні події 66-річну жінку бачили в компанії хлопця в нетверезому стані.

Відзначимо, що поліція за фактом зґвалтування відкрила кримінальну справу. Але поки тільки по факту, так як хлопець, на якого вказує потерпіла, може бути і непричетним до злочину.

З достовірних джерел журналістам стало відомо, що підліток заперечує факт зґвалтування, але підтверджує, що інтимні стосунки з 66-річною пенсіонеркою були, але за обопільною згодою.

Правоохоронні органи проводять слідчі дії і з'ясовують всі обставини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Харківській області вітчим зґвалтував 13-річну дочку своєї співмешканки.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
зґвалтування
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ипать. Вам что бабы не дают что ли что вы на на детей и старух лезете?
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