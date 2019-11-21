Калюжа крові на підлозі: в Дніпрі загадково загинув чоловік

У Дніпрі 20 листопада по поверненню додому чоловік виявив бездиханне тіло свого сина.

У той же день безслідно зник молодший брат померлого. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі розслідують загадкову смерть чоловіка Вести Воронеж

За попередньою інформацією, в день трагедії батько цілий день був відсутній вдома, бо займався справами в місті. На господарстві залишилися його два сини - 1979-го і 1972-го років народження. Повернувшись додому, чоловік побачив закривавлене тіло старшого сина без будь-яких ознак життя. Другого сина він не знайшов.

На місце відразу ж викликали поліцію. Приміщення і найближчі околиці обшукали кінологи зі службовими собаками, однак будь-яких доказів так і не знайшли. За непідтвердженою інформацією, смерть сталася в результаті вогнепального поранення.

Правоохоронці розглядають кілька версій події, в тому числі і вбивство.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що під Дніпром чоловік "випадково" вбив рідного брата. Між родичами сталася бійка, в ході якої один з них отримав несумісні з життям травми. Обидва чоловіки знаходилися в стані сильного алкогольного сп'яніння.

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