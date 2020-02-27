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27 лютого • оновлено в 09:35
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Карина Бондаренко

Йшов по "зебрі": в Дніпрі водій наїхав на пішохода. Фото з місця ДТП

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У четвер, 28 лютого, в Дніпрі водій KIA збив чоловіка на пішохідному переході.

Аварія сталася недалеко від Усть-Самарського мосту на вулиці Маршала Малиновського, повідомляє Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Попередньо відомо, що водій не помітив пішохода на погано освітленій ділянці і наїхав на нього. Постраждалого госпіталізували з переломами.

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

ДТП в Дніпрі

ДТП в Дніпрі

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі на Слобожанському проспекті водій ВАЗ вирішив розвернутися в недозволеному місці з другого ряду і в нього на великій швидкості влетів Ford.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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