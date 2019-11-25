Йшов по "зебрі": в Дніпрі біля ТРЦ "Дафі" збили 19-річного хлопця

У неділю, 24 листопада, на проспекті Гагаріна біля ТРЦ "Дафі" в Дніпрі ВАЗ 2101 збив 19-річного хлопця. Аварія трапилася на пішохідному переході.

ДТП сталося близько 22:15, повідомляє Інформатор. За попередньою інформацією, хлопець вибіг на дорогу, коли машина рухалася в бік центру з Запорізького шосе.

У Дніпрі біля ТРЦ "Дафі" збили 19-річного хлопця Інформатор

Постраждалого госпіталізували в міську клінічну лікарню №16. Правоохоронці почали встановлювати обставини того, що сталося.

ДТП сталося на "зебрі" Інформатор

У машині перебувала собака Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі п'яний чоловік вискочив під колеса ВАЗа. Від удару житель Дніпра розбив ногою лобове скло, після чого відсахнувся, вдарився головою і впав.

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