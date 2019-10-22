Головна Новини
22 жовтня • оновлено в 19:04
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Йшла в навушниках: в Дніпрі фура розчавила жінку. Фото 18+

2.9т Читати матеріал російською

У вівторок, 22 жовтня, в Дніпрі фура переїхала жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Вона померла на місці до приїзду "швидкої".

Водій зрозумів, що наїхав на пішохода тільки коли вийшов з автомобіля, повідомляє Інформатор. За його словами, він не бачив жінку і не розуміє, як вона опинилася на проїжджій частині.

Новини
Під Дніпром чоловік до смерті побив жінку сковорідкою: подробиці

У Дніпрі фура розчавила жінку

У Дніпрі фура розчавила жінку

Інформатор

Подія трапилася на вулиці Каштановій. Як розповіли очевидці, загибла переходила дорогу в навушниках. Співробітники патрульної поліції почали з'ясовувати деталі події.

Йшла в навушниках: в Дніпрі фура розчавила жінку. Фото 18+

Інформатор

Йшла в навушниках: в Дніпрі фура розчавила жінку. Фото 18+

Інформатор

Йшла в навушниках: в Дніпрі фура розчавила жінку. Фото 18+

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що на 426-му кілометрі траси Дніпро-Запоріжжі 21 жовтня автомобіль Skoda влетів в бетонну стелу. В результаті ДТП загинув водій, який виявився під завалами бетону.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Теги
смерть ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
0
Смішно
0
Цікаво
16
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel