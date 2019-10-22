Йшла в навушниках: в Дніпрі фура розчавила жінку. Фото 18+

У вівторок, 22 жовтня, в Дніпрі фура переїхала жінку, яка переходила дорогу в недозволеному місці. Вона померла на місці до приїзду "швидкої".

Водій зрозумів, що наїхав на пішохода тільки коли вийшов з автомобіля, повідомляє Інформатор. За його словами, він не бачив жінку і не розуміє, як вона опинилася на проїжджій частині.

У Дніпрі фура розчавила жінку Інформатор

Подія трапилася на вулиці Каштановій. Як розповіли очевидці, загибла переходила дорогу в навушниках. Співробітники патрульної поліції почали з'ясовувати деталі події.

Інформатор

Інформатор

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що на 426-му кілометрі траси Дніпро-Запоріжжі 21 жовтня автомобіль Skoda влетів в бетонну стелу. В результаті ДТП загинув водій, який виявився під завалами бетону.

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