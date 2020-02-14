Сів п'яним за кермо: винуватцем страшної ДТП зі "швидкою" в Дніпрі виявився відомий активіст

У Дніпрі активіст Іван Красиков, нібито перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, врізався на авто в машину швидкої допомоги.

Про це повідомляє місцеве видання "Днепр.Главное". ДТП трапилася ще 31 січня, однак про особу винуватця стало відомо лише 14 лютого (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

За кермо автомобіля Chevrolet чоловік нібито сів п'яним. Від зіткнення "швидка" перекинулася на бік і опинилася на трамвайних рейках.

Активіст Іван Красиков влаштував ДТП зі "швидкою" в Дніпрі Наше Місто

Активіст Іван Красиков влаштував ДТП зі "швидкою" в Дніпрі Наше Місто

У результаті аварії постраждав Красиков. Чоловіка госпіталізували в 16-у міську лікарню з травмою ноги. Шофер і медпрацівник, які перебували в "швидкій", відбулися лише легким переляком.

Активіст Іван Красиков влаштував ДТП зі "швидкою" в Дніпрі Наше Місто

Як повідомляв OBOZREVATEL, ДТП трапилася на перетині проспектів Гагаріна і Яворницького. "Швидка" поверталася після евакуації поранених бійців з Донбасу.

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