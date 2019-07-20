Їхав на "жовтий": в Дніпрі Daewoo збив 11-річну дитину. Фото

У Дніпрі водій Daewoo Lanos збив 11-річного хлопчика.

ДТП сталося на Набережній Перемоги, передає Інформатор (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Daewoo Lanos збив дитину на Набережній Перемоги Інформатор

За словами двоюрідного брата потерпілого, вони почали переходити дорогу по пішохідному переходу на зелений сигнал світлофора. Хлопчик різко побіг і потрапив під машину.

За попередньою інформацією, водій їхав на "жовтий" Інформатор

На місці події працює поліція Інформатор

За попередньою інформацією, водій Daewoo Lanos рухався на жовтий сигнал світлофора.

Хлопчик переходив дорогу з двоюрідним братом Інформатор

Діти йшли по пішохідному переходу Інформатор

Хлопчика госпіталізували із закритим переломом ноги, батьки оповіщені про те, що трапилося.

дитина госпіталізована Інформатор

Рух місці ДТП ускладнено і регулюється співробітником поліції.

Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що водій мотоцикла потрапив до лікарні через зіткнення з автомобілем Renault на перетині вул. Артеківській і вул. Калиновій в Дніпрі.

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