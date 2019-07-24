Ігри в "мінування": 17-річний житель Дніпра може сісти у в'язницю на 6 років

Поліція затримала 17-річного жителя Дніпра за підозрою в свідомо неправдивому повідомленні про мінування двох житлових будинків.

Санкція відповідної статті Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 6 років, передає поліція Дніпропетровської області.

24 телеканал

Згідно з повідомленням, в ніч з 23 на 24 липня на лінію "102" надійшла інформація про можливе замінування двох п'ятиповерхових будинків по пр. П. Калнишевського в Дніпрі.

Поліцейські, вибухотехніки і кінологи, які прибули за вказаними адресами, не виявили вибухонебезпечних предметів ні в будівлях, ні на прилеглих територіях.

"Водночас правоохоронці встановили і доставили у відділення 17-річного юнака, який надав неправдиву інформацію. У нього вилучили телефон, з якого надійшло повідомлення про замінування", - зазначає прес-служба.

За інформацією правоохоронців, неповнолітній повідомив про вибухівку з хуліганських мотивів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Хлопцеві вручено повідомлення про підозру.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що близько 11:00 23 липня невідомий повідомив про мінування 5 об'єктів в Дніпрі.

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