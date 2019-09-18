Ховався в кущах: під Дніпром крадій-рецидивіст пограбував жінку посеред вулиці

У Кам'янському Дніпропетровської області 18 вересня чоловік посеред білого дня вкрав сумочку у 55-річної жінки.

Пограбування сталося біля дитячого садка близько 13:00. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

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Грабіжник напав на жінку ззаду, вихопив з рук сумку з особистими речами і втік. Потерпіла намагалася його наздогнати, однак зловмисник змінив напрямок руху і зник з поля зору. Жінка негайно звернулася в поліцію, детально описавши нападника.

Зловмисник був затриманий патрульними під час відпрацювання території. Чоловік ховався в кущах, тримаючи при собі вміст сумки. Правопорушником виявився 41-річний раніше судимий місцевий житель.

За фактом грабежу відкрили кримінальне провадження.

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