Хотів згвалтувати: в Дніпрі чоловік напав на дівчинку

У Дніпрі 25 серпня чоловік намагався згвалтувати 15-річну дівчинку і порізав їй обличчя.
Про подію розповіла мати дитини, повідомляє Інформатор.
Дівчинка йшла по дорозі до пляжу, коли невідомий чоловік вдарив її пляшкою по голові і почав тягти в кущі.
У Дніпрі чоловік напав на дівчинку
likorg.ru
За словами мами потерпілої, в цей час вийшли люди і злякали зловмисника. Дівчинці наклали шість швів через численні порізи.
Як повідомила прессекретар Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області Анна Старчевська, до правоохоронців зверталася мама постраждалої.
"До її дитині підійшов невідомий і вдарив її пляшкою в лобову частину. З місця зник, так як назустріч йшли перехожі. Про спробу кудись затягнути дитини або зняти з нього одяг із заявою в поліцію не зверталися", - зазначила Старчевська.
Пост мами дівчинки в Facebook
Скріншот
У поліції відкрили кримінальну справу за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень.
"Після судмедекспертизи, можливо, буде перекваліфікація. На даний момент складу злочину, такого як згвалтування у нас немає", - розказала прессекретар ГУНП в Дніпропетровській області.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Києві перехожі виявили дівчину, яка лежала без свідомості біля супермаркету. Коли потерпілу привели до тями, вона розповіла, що її згвалтували в таксі.
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