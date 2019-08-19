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Хотів підірвати будинок із дитиною: під Дніпром сталася жахлива НП

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У місті Підгороднє Дніпропетровської області 18 серпня спецназівці затримали чоловіка з гранатою, який закрився в будинку з дружиною і 9-річною донькою.

Приблизно о першій годині ночі матері з дитиною вдалося вибігти на вулицю і викликати поліцію. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в Дніпропетровській області.

Під Дніпром затримали чоловіка з гранатою

Під Дніпром затримали чоловіка з гранатою

Національна поліція в Дніпропетровській області

Жінка повідомила правоохоронцям, що її співмешканець протягом дня вживав алкогольні напої, лаявся і розгромив усе в будинку.

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На місце події першими прибули співробітники патрульної поліції. Коли п'яний чоловік відмовився йти на контакт і став погрожувати поліцейським гранатою, правоохоронці вирішили ввести в дію спецоперацію "Грім".

Спецназівці "Корд" затримали зловмисника та вилучили гранату. Боєприпас направили на експертизу.

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Гранату відправили на експертизу

Гранату відправили на експертизу

Національна поліція в Дніпропетровській області

За цим фактом відкрито дві кримінальні справи. Чоловіка затримали, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Спецназ затримав чоловіка

Спецназ затримав чоловіка

Національна поліція в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Павлоградської шахті в Дніпропетровській області 18 серпня смертельно травмувалася машиніст конвеєра. Тіло жінки без ознак життя виявили в одному з вагонів для навантаження вугілля.

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Україна Дніпро
Теги
вибух будинку вибух Національна поліція України поліція домашнє насильство
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