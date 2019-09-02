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"Хотів і вмів воювати": у Дніпрі від поранень помер боєць ЗСУ

1.3т Читати матеріал російською

У Дніпрі, 1 вересня, в лікарні помер воїн збройних сил України.

Сержант Грицаюк Олександр Володимирович — воїн 24-ї ОМБр імені короля Данила. Він отримав поранення під час обстрілу в районі Мар'їнки, повідомили в пресслужбі бригади.

Помер боєць

Помер боєць

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Боєць помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. 25 серпня він отримав важкі поранення. Лікарі боролися за його життя, але врятувати воїна не вдалося.

Як стало відомо, Грицаюк народився в місті Христинівка Черкаської області. Йому було 47 років.

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"Це була дуже товариська й позитивна людина... Надійний друг і побратим, який хотів і вмів воювати. В колективі користувався великим авторитетом, а до служби ставився відповідально і сумлінно", — згадують Олександра товариші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" 1 вересня щонайменше дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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Україна Дніпро
Теги
боєць АТО Генеральний штаб ЗСУ смерть
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Golan Sim
Golan Sim
Порядочный человек не пойдёт в каратели. Их гибель естественна и закономерна.
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филипп филипыч
филипп филипыч
Чувак из черкасской обл приехал пострелять в марьинку. Взял бы автомат и стрелял бы в своей христиновки
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ключевая фраза - хотел воевать. Против своего народа. Получил свое, мразота. Видно, работы в его городишке нет, как и на всей Украине. Любил на братоубийстве деньжат подхалтурить, вот сдох бесславно.
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