"Хотів і вмів воювати": у Дніпрі від поранень помер боєць ЗСУ

У Дніпрі, 1 вересня, в лікарні помер воїн збройних сил України.

Сержант Грицаюк Олександр Володимирович — воїн 24-ї ОМБр імені короля Данила. Він отримав поранення під час обстрілу в районі Мар'їнки, повідомили в пресслужбі бригади.

Помер боєць

Боєць помер у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. 25 серпня він отримав важкі поранення. Лікарі боролися за його життя, але врятувати воїна не вдалося.

Як стало відомо, Грицаюк народився в місті Христинівка Черкаської області. Йому було 47 років.

"Це була дуже товариська й позитивна людина... Надійний друг і побратим, який хотів і вмів воювати. В колективі користувався великим авторитетом, а до служби ставився відповідально і сумлінно", — згадують Олександра товариші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" 1 вересня щонайменше дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

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