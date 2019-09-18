Гральний бізнес на Дніпропетровщині: ДБР підозрює місцевих правоохоронців

Державне бюро розслідувань підозрює в організації грального бізнесу на Дніпропетровщині заступника начальника відділу прокуратури області та співробітника Криворізького відділу поліції.

В рамках розслідування проведено 4 обшуки в Дніпрі і Кривому Розі, передає пресслужба ДБР.

ДБР встановлює організаторів грального бізнесу (ілюстрація) varianty.lviv.ua

"До організації грального бізнесу можуть бути причетні заступник начальника одного з відділів прокуратури Дніпропетровської області та посадова особа Криворізького відділу поліції Головного управління Нацполіціі в Дніпропетровській області", – сказано в повідомленні.

В ході слідчих дій з підпільних закладів було вилучено 35 системних блоків персональних комп'ютерів, призначених для азартних ігор, неофіційна бухгалтерська документація і гроші.

Чи оголошено посадовим особам про підозру в скоєнні злочину, наразі не повідомляється.

Справу кваліфіковано за ч. 1 ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі правоохоронці разом зі спецпідрозділом КОРД прийшли з обшуками в підпільний гральний заклад. Казино розташовувалося на центральному проспекті міста.

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