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18 вересня • оновлено в 15:00
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Гральний бізнес на Дніпропетровщині: ДБР підозрює місцевих правоохоронців

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Державне бюро розслідувань підозрює в організації грального бізнесу на Дніпропетровщині заступника начальника відділу прокуратури області та співробітника Криворізького відділу поліції.

В рамках розслідування проведено 4 обшуки в Дніпрі і Кривому Розі, передає пресслужба ДБР.

ДБР встановлює організаторів грального бізнесу (ілюстрація)

ДБР встановлює організаторів грального бізнесу (ілюстрація)

varianty.lviv.ua

"До організації грального бізнесу можуть бути причетні заступник начальника одного з відділів прокуратури Дніпропетровської області та посадова особа Криворізького відділу поліції Головного управління Нацполіціі в Дніпропетровській області", – сказано в повідомленні.

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В ході слідчих дій з підпільних закладів було вилучено 35 системних блоків персональних комп'ютерів, призначених для азартних ігор, неофіційна бухгалтерська документація і гроші.

Чи оголошено посадовим особам про підозру в скоєнні злочину, наразі не повідомляється.

Справу кваліфіковано за ч. 1 ст. 203-2 (заняття гральним бізнесом) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

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Легалізація казино: у Зеленського раптово заявили про конфлікт інтересів

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі правоохоронці разом зі спецпідрозділом КОРД прийшли з обшуками в підпільний гральний заклад. Казино розташовувалося на центральному проспекті міста.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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