Град і гроза: на Дніпропетровщині оголосили штормове попередження

Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології в період з 13 по 18 червня оголосив попередження першого рівня небезпеки через насування грози з градом та шквального вітру.

Не дивлячись на ці метеорологічні явища, на території Дніпропетровської області з 13 по 18 червня також очікується надзвичайна пожежна небезпека п'ятого класу. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У суботу, 13 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град. Вітер східний 5-10 м/с. Під час грози місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря по області вночі +15...+20, вдень +29...+34. По Дніпру вночі +18...+20, вдень +32...+34.

Погода на 13 червня meteo.gov.ua

У неділю, 14 червня, прогнозується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер східний 5-10 м/с. Під час грози місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20, вдень +29...+34.

Погода на 14 червня meteo.gov.ua

У понеділок, 15 червня, очікується мінлива хмарність. Вночі невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, гроза. Вітер східний 7-12 м/с. Під час грози місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+19, вдень +25...+30.

Погода на 14 червня meteo.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі пройшла сильна злива. Вона супроводжувалася сильним вітром, а в певний районах – ще і градом.

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