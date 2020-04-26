Грабували і били людей: у Дніпрі затримали ватажка злочинного угруповання

У суботу, 25 квітня, в Дніпрі поліція в ході спецоперації затримала лідера організованого злочинного угруповання та його спільника.

У грудні 2019 року поліцейські вийшли на слід лідера злочинної групи, причетної до ряду майнових злочинів. Під час затримання він протаранив службові автомобілі і зміг втекти. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області.

Після цього 40-річний чоловік був оголошений у розшук. В ході розслідування поліцейські встановили дружні і родинні зв'язки підозрюваного, а також його спільників. Також були виявлені речові докази, завдяки яким оперативникам карного розшуку вдалося затримати двох особливо небезпечних злочинців.

Спецназ затримав особливо небезпечного злочинця Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Затриманий лідер угруповання організував мінімум п'ять озброєних розбійних нападів на квартири і будинки жителів Дніпропетровської області, а також причетний до інших тяжких злочинів.

Погрожуючи зброєю, зловмисники пов'язували власників, били їх і вимагали цінності. Потім забирали з квартир гроші, золоті вироби та інші цінні речі, в тому числі і дорогі автомобілі.

Спецназ затримав особливо небезпечного злочинця Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Під час затримання лідера групи і його 37-річного спільника вилучено велику кількість зброї і боєприпасів, підроблені документи на різних осіб, автомобілі-двійники з підробленими номерними знаками, в тому числі і поліцейські номера.

Злочинцям загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України, яка передбачає від 7-ми до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зараз поліція встановлює інших осіб, які входили до складу групи.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині чоловік торгував зброєю поштою. Чоловік був викритий правоохоронними органами при спробі збуту двох пістолетів в приміщенні пошти.