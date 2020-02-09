Горить весь поверх! У Дніпрі загорілася багатоповерхівка. Відео

У неділю, 9 лютого, в Дніпрі на Лівому березі сталася пожежа в житловому будинку, відомому як "Пентагон".

Пожежа сталася на Слобожанському проспекті в будинку з номерами 106 і 108. Про це повідомили в Telegram - каналі Х**вий Дніпро.

Як повідомляють очевидці, пожежа дуже сильна. У будинку горить, як мінімум п'ять квартир, а, можливо, і весь поверх. Відомо, що в багатоповерхівці знаходится гуртожиток.

"Пожежа в" Пентагоні ". Горить дуже багато, квартир п'ять. Це точно. Проспект Слобожанський, будинок №106 і №108. Можливо, горить навіть цілий поверх. Видно, коридор горить. Все просто згорає", - повідомляє один з очевидців.

На даний момент інформації про потерпілих немає. На місці працюють рятувальники і поліцейські.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі згорів приватний будинок. Мешканці будинку вибігали з приміщення.

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