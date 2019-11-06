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6 листопада • оновлено в 08:53
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Головою об стіну: в Дніпрі психічнохвора мати знущалася над немовлям

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У вівторок, 5 листопада, в Дніпрі мати вдарила головою об стіну 10-місячну дитину. На місце події приїхали патрульні і "швидка".

Невідомо, зробила жінка це спеціально або випадково. Вона стоїть на обліку в психіатричній лікарні, повідомляє Інформатор.

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Подія трапилася близько 18:30 в квартирі на вулиці Батумський. Коли приїхали медики, немовля відчувало себе нормально і було у свідомості. Його госпіталізували в обласну дитячу лікарню на Космічній разом із бабусею. Мати дитини забрали в психіатричну лікарню.

У Дніпрі психічнохвора мати знущалася над немовлям

У Дніпрі психічнохвора мати знущалася над немовлям

Вabymir

Як повідомив завідувач приймальним відділенням обласної дитячої лікарні Ігор Майденко, дитині була проведена повна діагностика. На тілі малюка вдалося знайти лише множинні садна, тому він не потребує стаціонарного лікування. В деталях події почали розбиратися правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Нікополі Дніпропетровської області батьки забили на сполох через вихователя дитячого садка, яка застосовує фізичне і психологічне насильство по відношенню до дітей.

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Україна Дніпро
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