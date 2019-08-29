Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

Голова лежала поруч: в центрі Дніпра виявили труп жінки

175 Читати матеріал російською

У середу, 28 серпня, в Дніпрі на території покинутого літнього театру знайшли тіло жінки без голови.

Труп був замотаний в ганчірки. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі знайшли труп жінки

У Дніпрі знайшли труп жінки

Событие

Новини
Порізані обличчя і руки: у Кривому Розі загадковою смертю померло подружжя

Під час огляду місця події правоохоронці виявили голову жінки. Передбачається, що смерть наступила близько 2-3 місяців тому.

Особу жінки встановити не вдалося. На тілі померлої слідів насильницької смерті не виявили.

Що стало причиною смерті, будуть з'ясовувати правоохоронці.

У Дніпрі в літньому театрі знайшли тіло жінки

У Дніпрі в літньому театрі знайшли тіло жінки

Информатор

У Дніпрі в літньому театрі знайшли тіло жінки

У Дніпрі в літньому театрі знайшли тіло жінки

Информатор

У Дніпрі в літньому театрі знайшли тіло жінки

У Дніпрі в літньому театрі знайшли тіло жінки

Информатор

У Дніпрі в літньому театрі знайшли тіло жінки

У Дніпрі в літньому театрі знайшли тіло жінки

Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік по-звірячому вбив дружину. Між подружжям виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс ножове поранення в шию. Медики швидкої допомоги доставили потерпілу до лікарні, однак врятувати її не вдалося.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Теги
смерть жінки поліція
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...