Голова лежала поруч: в центрі Дніпра виявили труп жінки

У середу, 28 серпня, в Дніпрі на території покинутого літнього театру знайшли тіло жінки без голови.

Труп був замотаний в ганчірки. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі знайшли труп жінки Событие

Під час огляду місця події правоохоронці виявили голову жінки. Передбачається, що смерть наступила близько 2-3 місяців тому.

Особу жінки встановити не вдалося. На тілі померлої слідів насильницької смерті не виявили.

Що стало причиною смерті, будуть з'ясовувати правоохоронці.

У Дніпрі в літньому театрі знайшли тіло жінки Информатор

У Дніпрі в літньому театрі знайшли тіло жінки Информатор

У Дніпрі в літньому театрі знайшли тіло жінки Информатор

У Дніпрі в літньому театрі знайшли тіло жінки Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік по-звірячому вбив дружину. Між подружжям виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс ножове поранення в шию. Медики швидкої допомоги доставили потерпілу до лікарні, однак врятувати її не вдалося.

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