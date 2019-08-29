Голова лежала поруч: в центрі Дніпра виявили труп жінки

У середу, 28 серпня, в Дніпрі на території покинутого літнього театру знайшли тіло жінки без голови.
Труп був замотаний в ганчірки. Про це повідомляє Інформатор.
У Дніпрі знайшли труп жінки
Событие
Під час огляду місця події правоохоронці виявили голову жінки. Передбачається, що смерть наступила близько 2-3 місяців тому.
Особу жінки встановити не вдалося. На тілі померлої слідів насильницької смерті не виявили.
Що стало причиною смерті, будуть з'ясовувати правоохоронці.
У Дніпрі в літньому театрі знайшли тіло жінки
Информатор
У Дніпрі в літньому театрі знайшли тіло жінки
Информатор
У Дніпрі в літньому театрі знайшли тіло жінки
Информатор
У Дніпрі в літньому театрі знайшли тіло жінки
Информатор
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік по-звірячому вбив дружину. Між подружжям виник конфлікт, в ході якого зловмисник наніс ножове поранення в шию. Медики швидкої допомоги доставили потерпілу до лікарні, однак врятувати її не вдалося.
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