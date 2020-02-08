Гниють тисячі трупів: під Дніпром утворилося величезне кладовище

Біля траси Дніпро - Кривий Ріг біля села Широке Дніпропетровської області утворилося величезне кладовище мертвих курей.
В двохсот метрах від траси біля заправки ОККО звалені кілька тонн мертвої птиці. Про це повідомили в Telegram - каналі Х**вий Дніпро.
У Широківській сільраді пояснили, що дві тонни тушок курей привезли на місцеву фабрику для переробки на кісткову муку.
Тонни трупів курей/скріншот з відео
Telegram/Х**вий Дніпро
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі сталася пожежа в лікарні ветеринарної медицини. В результаті події загинули близько сотні тварин.
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