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Гнала самогон в квартирі: в Дніпрі при пожежі загинула жінка

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У Дніпрі 19 серпня на вулиці Суворова спалахнула пожежа.

Про займання в 5-поверховому будинку стало відомо близько 22:20. Про це повідомляє "Інформатор".

У Дніпрі горіла 5-поверхівка

У Дніпрі горіла 5-поверхівка

Информатор

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З вогнем боролися три бригади 19 і 5 пожежно-рятувальних частин. На ліквідацію пожежі у рятувальників пішло менше години.

У приміщенні виявили жінку, яка не подавала ознак життя. Нею виявилася 60-річна господарка квартири.

На місці події знайшли апарат для виготовлення самогону.

Припускається, що саме він міг послужити причиною виникнення пожежі.

У Дніпрі під час пожежі загинула жінка

У Дніпрі під час пожежі загинула жінка

Информатор

У Дніпрі під час пожежі загинула жінка

У Дніпрі під час пожежі загинула жінка

Информатор

У Дніпрі під час пожежі загинула жінка

У Дніпрі під час пожежі загинула жінка

Информатор

У Дніпрі під час пожежі загинула жінка

У Дніпрі під час пожежі загинула жінка

Информатор

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі під час пожежі ледь не вчаділа дитина. 6-річна дівчинка отруїлася продуктами горіння. Дитину госпіталізували до пульмонологічного відділення Дніпровської клінічної лікарні.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
пожежа постраждали українці швидка допомога
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