Главу поліції Дніпропетровщини готують до відставки через банду поліцейських в Павлограді

У Дніпропетровській області можуть змінити начальника Головного управління Національної поліції регіону через поліцейських, яких підозрюють в створенні злочинного угруповання.
Начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Володимира Огурченко вже усунули від виконання обов'язків, повідомляє "Страна.ua".
За інформацією видання, наслідком скандалу з павлоградськими поліцейськими, які співпрацювали з наркоторговцями і фальсифікували матеріали кримінальних справ, стане відставка головного поліцейського Дніпропетровщини Володимира Огурченко.
Начальник ГУНП в Дніпропетровській області Володимир Огурченко
Уніан
Раніше OBOZREVATEL повідомляв:
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