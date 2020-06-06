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6 червня • оновлено в 17:07
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Главу поліції Дніпропетровщини готують до відставки через банду поліцейських в Павлограді

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У Дніпропетровській області можуть змінити начальника Головного управління Національної поліції регіону через поліцейських, яких підозрюють в створенні злочинного угруповання.

Начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Володимира Огурченко вже усунули від виконання обов'язків, повідомляє "Страна.ua".

За інформацією видання, наслідком скандалу з павлоградськими поліцейськими, які співпрацювали з наркоторговцями і фальсифікували матеріали кримінальних справ, стане відставка головного поліцейського Дніпропетровщини Володимира Огурченко.

Начальник ГУНП в Дніпропетровській області Володимир Огурченко

Начальник ГУНП в Дніпропетровській області Володимир Огурченко

Уніан

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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