"Гірше свиней!" У Дніпрі популярний пляж перетворили в смітник. Фото

Пляж на житловому масиві Фрунзенський в Дніпрі потопає в смітті.

Місцеві жителі опублікували фото акваторії і забили тривогу в Facebook (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Пляж в Дніпрі перетворили в смітник Група "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр" в Facebook

"Від ідеальної чистоти, яку силами жителів ми зробили навесні, не залишилося і сліду. Немає сил дивитися на те, як недолюди перетворюють наш красивий масив в смітник! І місцеві, і приїжджі з усіх кінців міста, і на трамвайчику, і на дорогих авто п'ють, розважаються і залишають за собою купи сміття, пляшок, пластик, недопалки, памперси і людські екскременти!", - повідомила місцева мешканка Наталія.

Скріншот Група "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр" в Facebook

Вона закликала городян не смітити і залишатися людьми.

Пляж на Фрунзенському в Дніпрі Група "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр" в Facebook

Пляж на Фрунзенському в Дніпрі Група "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр" в Facebook

Пляж на Фрунзенському в Дніпрі Група "Вся жизнь о Фрунзенском. Днепр" в Facebook

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі мати по-звірячому знущалася над прийомним сином. Дитина з порізаним тілом і купою хвороб потрапив в реанімацію. У поліції відкрили кримінальну справу за даним фактом.

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