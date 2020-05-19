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19 травня • оновлено в 08:07
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Карина Бондаренко
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Фура влетіла в легковик: на Кайдакському мосту в Дніпрі сталася серйозна ДТП. Фото

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У понеділок, 18 травня, в Дніпрі на Кайдакському мосту в Дніпрі фура в'їхала в легковий автомобіль Lada.

Аварія сталася близько 21:00 і дивом обійшлася без постраждалих, пише "Інформатор". За словами водія Lada, він зупинився на середній смузі і включив "аварійку" через поломку авто.

ДТП на Кайдакському мосту в Дніпрі

ДТП на Кайдакському мосту в Дніпрі

Інформатор

ДТП на Кайдакському мосту в Дніпрі

ДТП на Кайдакському мосту в Дніпрі

Інформатор

ДТП на Кайдакському мосту в Дніпрі

ДТП на Кайдакському мосту в Дніпрі

Інформатор

В цей час в нього ззаду в'їхала фура. У легковику перебувало чотири людини. Причина ДТП поки невідома, водій вантажного автомобіля відмовився коментувати ситуацію. На місці події працювали правоохоронці.

ДТП на Кайдакському мосту в Дніпрі

ДТП на Кайдакському мосту в Дніпрі

Інформатор

ДТП на Кайдакському мосту в Дніпрі

ДТП на Кайдакському мосту в Дніпрі

Інформатор

ДТП на Кайдакському мосту в Дніпрі

ДТП на Кайдакському мосту в Дніпрі

Інформатор

ДТП на Кайдакському мосту в Дніпрі

ДТП на Кайдакському мосту в Дніпрі

Інформатор

ДТП на Кайдакському мосту в Дніпрі

ДТП на Кайдакському мосту в Дніпрі

Інформатор

ДТП на Кайдакському мосту в Дніпрі

ДТП на Кайдакському мосту в Дніпрі

Інформатор

Як писав OBOZREVATEL раніше, в суботу, 16 травня, в Дніпрі на Амурському мосту сталася аварія за участю Mercedes. Водій не впорався з керуванням і врізався в бетонний відбійник.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Тег
ДТП
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