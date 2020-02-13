Фіктивні документи і антисанітарія: СБУ викрила нелегальну схему експорту зерна

У Дніпропетровській області Служба безпеки України припинила діяльність злочинної групи, учасники якої незаконно отримували, зберігали і експортували агрономічну продукцію.

Побудований ними елеватор працював підпільно і з безліччю порушень. Товар реалізовували за кордон, повідомили на офіційному сайті відомства.

За даними слідства, комерсанти без дозвільної документації побудували поблизу річкового порту елеватор, який приймав у місяць до 5000 тонн продукції. Нелегальний обіг елеватора становив майже 90 млн гривень. Попередньо, держава не отримала близько 20 млн гривень податків. Організаторам вдавалося приховувати протиправну діяльність протягом всього 2019 року.

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Також у ході обшуків стало відомо, що зберігання і просушування сільськогосподарських культур здійснювалося з порушенням необхідних санітарних норм. Вантажі переправлялися на річкових баржах до українських морських портів для продажу в країни близького і далекого зарубіжжя.

Як встановили оперативники спецслужби, елеватор функціонував через низку фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності. Записи не відображувалися в жодному офіційному звіті.

В ході обшуку правоохоронці вилучили документацію, чорнові записи, майновий комплекс елеватора та інші товарно-матеріальні цінності. На даний момент встановлюють всі обставини угоди незаконного бізнесу і всіх причетних осіб. Також перевіряється інформація про можливу причетність осіб місцевої влади, правоохоронних і контролюючих органів.

СБУ викрила нелегальну схему експорту зерна Пресслужба СБУ

СБУ викрила нелегальну схему експорту зерна Пресслужба СБУ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що СБУ розкрила масштабну схему з електроенергією для пільговиків. Представники компаній-постачальників універсальних послуг штучно завищували обсяги споживання українцями електричної енергії, що поставлялась за пільговими цінами.

Галашева Анастасія

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