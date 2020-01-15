Евакуювали 570 дітей: у школі Кривого Рогу трапилася НП. Фото

У школі №155 в Кривому Розі Дніпропетровської області евакуювали 570 дітей і 44 співробітника через те, що хтось із учнів розпорошив перцевий балончик.

В результаті постраждала одна восьмикласниця, передає Перший Міський. Дівчинка надихалася газом і перехвилювалася, але батьки відмовилися від її госпіталізації.

На місце події приїжджали рятувальники. Учні та персонал встигли вийти з будівлі до їх приїзду. Всі приміщення в школі провітрили і продовжили навчальний процес.

Обставини того, що сталося з'ясовують поліцейські.

У школі Кривого Рогу сталася надзвичайна подія Перший Міський

У школі Кривого Рогу сталася надзвичайна подія Перший Міський

У школі Кривого Рогу сталася надзвичайна подія Перший Міський

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Павлограді Дніпропетровської області 3 грудня о школі №9 влаштували НП. Всіх дітей в терміновому порядку евакуювали з приміщення.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал