Експрокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури погорів на великому хабарі. Його затримали та направили в суд обвинувальний висновок.

Чоловік звинувачується в отриманні хабара за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з'єднаної з вимаганням, повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, прокурор вимагав та отримав від місцевої жительки хабар у розмірі 7 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв посприяти в закритті кримінального виробництва за фактом зберігання наркотичних речовин, де фігурувала жінка.

Експрокурора Дніпропетровщини затримали на великому хабарі. Фото пресслужби ГБР

У разі відмови прокурор погрожував направити в суд обвинувальний акт щодо неї.

Експрокурора Дніпропетровщини затримали на хабарі. Фото пресслужби ГБР

Так, 23 квітня слідчі ГБР затримали прокурора після отримання хабара. У разі доведення провини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Експрокурор вимагав хабар у розмірі 7 тисяч доларів. Фото пресслужби ГБР

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