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Експрокурора Дніпропетровщини затримали на великому хабарі

Софія Ковнір
Софія Ковнір
Події
2,4 т.
Експрокурора Дніпропетровщини затримали на великому хабарі

Експрокурора Дніпропетровщини затримали на великому хабарі. 112 Україна

Експрокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури погорів на великому хабарі. Його затримали та направили в суд обвинувальний висновок.

Чоловік звинувачується в отриманні хабара за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, з'єднаної з вимаганням, повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, прокурор вимагав та отримав від місцевої жительки хабар у розмірі 7 тисяч доларів. За ці гроші він обіцяв посприяти в закритті кримінального виробництва за фактом зберігання наркотичних речовин, де фігурувала жінка.

Експрокурора Дніпропетровщини затримали на великому хабарі. Фото пресслужби ГБР

Експрокурора Дніпропетровщини затримали на великому хабарі. Фото пресслужби ГБР

У разі відмови прокурор погрожував направити в суд обвинувальний акт щодо неї.

Експрокурора Дніпропетровщини затримали на хабарі. Фото пресслужби ГБР

Експрокурора Дніпропетровщини затримали на хабарі. Фото пресслужби ГБР

Так, 23 квітня слідчі ГБР затримали прокурора після отримання хабара. У разі доведення провини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Експрокурор вимагав хабар у розмірі 7 тисяч доларів. Фото пресслужби ГБР

Експрокурор вимагав хабар у розмірі 7 тисяч доларів. Фото пресслужби ГБР

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі на території середньої школи №102 підлітки побили учня з інвалідністю.

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