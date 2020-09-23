Екснардепу Шипку загрожує до 8 років в'язниці: відкрито нову кримінальну справу

Вже другу кримінальну справу відкрили за фактом аварії за участю колишнього народного депутата від "Партії регіонів" і замдиректора Національного інституту раку Андрія Шипка.

Так, крім кримінальної справи, відкритої за статтею 291 Кримінального кодексу України, про яку ЗМІ повідомляли раніше, також відкрито нове провадження за ознаками кримінального злочину, передбаченого статтею 135 КК України – залишення в небезпеці. Санкції цієї статті передбачають обмеження волі на строк до двох років, або позбавлення волі на той самий строк.

В діях Шипка, який, за словами постраждалих і очевидців аварії, був її винуватцем, поліція бачить склад цього злочину, а саме явне залишення без допомоги людей, які перебувають у небезпечному для життя стані особою, яка поставила потерпілих в такий стан. Про це журналістам розповів адвокат постраждалої сторони В'ячеслав Шестіріков.

"На підставі нашої заяви Новомоськовським відділом поліції було відкрито кримінальне провадження за ст. 135 КК України, яке передбачає відповідальність за залишення в небезпеці. За свідченнями потерпілих і показаннями свідків, саме особа, яка перебувала за кермом катера Campion Allante (державний номер УДД-580К), що протаранив катер мого клієнта, поставила постраждалих в небезпечний для життя стан і, маючи можливість надати їм допомогу, свідомо цього не зробила, залишивши потерпілих без необхідної допомоги тонути у воді і негайно зникла з метою приховування", – говорить адвокат.

"Якщо слідством будуть встановлені тяжкі наслідки такої протиправної бездіяльності, то в такому випадку покарання передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років", – додає Шестіріков.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 року на річці Самара в Новомосковську катер Campion Allante (держномер УДД-580К) на величезній швидкості налетів на катер, який рухався в зустрічному напрямку, і зник з місця події, навіть не спробувавши допомогти людям. В результаті зіткнення постраждали шестеро осіб, а катер почав тонути. Найбільш тяжкі травми отримали дві жінки: у однієї з них зламана щелепа, закрита черепно-мозкова травма, струс мозку і забої. У другої постраждалої – забій хребта та зламані ребра. Обидві пацієнтки, за словами лікарів, були доставлені в лікарню у тяжкому стані і після виписки їх чекає тривалий процес реабілітації.

За весь час, що минув з моменту аварії, Андрій Шипко не намагався жодним чином допомогти постраждалим і навіть вибачитися, зате в терміновому порядку видалив зі своїх сторінок в соцмережах фотографії, які підтверджували його перебування в Дніпропетровській області в день аварії.

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