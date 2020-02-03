Єдина в історії: померла ексголова Верховної Ради УРСР

У понеділок, 3 лютого, на 85 році пішла з життя ексголова президії Верховної Ради УРСР, уродженка Кривого Рогу Дніпропетровської області Валентина Шевченко.

Шевченко померла вночі в Києві. Там вона останнім часом проходила лікування в клініці "Феофанія", передає lenta.ru.

За попередньою інформацією, прощання з нею відбудеться на території лікарні 6 лютого. Поховати Шевченко хочуть на Байковому кладовищі поруч з чоловіком.

Померла ексголова президії Верховної Ради УРСР Zaxid.net

Нагадаємо, що Валентина Шевченко була єдиною жінкою, яка коли-небудь очолювала президію Верховної Ради УРСР. Пост голови вона займала протягом 15 років. Після розпаду Радянського Союзу Шевченко пішла з політики. В останні роки вона рідко з'являлася на публіці і не давала інтерв'ю.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві на 92 році пішов з життя вчений, академік АН України, політичний діяч Костянтин Ситник. У 1980-1985 роках він був головою Верховної Ради Української РСР.

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