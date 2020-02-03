Головна Новини
3 лютого • оновлено в 17:43
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Єдина в історії: померла ексголова Верховної Ради УРСР

915
Читати матеріал російською

У понеділок, 3 лютого, на 85 році пішла з життя ексголова президії Верховної Ради УРСР, уродженка Кривого Рогу Дніпропетровської області Валентина Шевченко.

Шевченко померла вночі в Києві. Там вона останнім часом проходила лікування в клініці "Феофанія", передає lenta.ru.

Новини
"Повернути УРСР": на росТБ замарили новим розділом України

За попередньою інформацією, прощання з нею відбудеться на території лікарні 6 лютого. Поховати Шевченко хочуть на Байковому кладовищі поруч з чоловіком.

Померла ексголова президії Верховної Ради УРСР

Померла ексголова президії Верховної Ради УРСР

Zaxid.net

Нагадаємо, що Валентина Шевченко була єдиною жінкою, яка коли-небудь очолювала президію Верховної Ради УРСР. Пост голови вона займала протягом 15 років. Після розпаду Радянського Союзу Шевченко пішла з політики. В останні роки вона рідко з'являлася на публіці і не давала інтерв'ю.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві на 92 році пішов з життя вчений, академік АН України, політичний діяч Костянтин Ситник. У 1980-1985 роках він був головою Верховної Ради Української РСР.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Кривий Ріг
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги