Головна Новини
26 грудня • оновлено в 15:35
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Яна Коваль

Двоє дніпрян намагалися пограбувати дитсадок: винесли їжу, лампочки і порошок

255
Читати матеріал російською

26 грудня в поліцію повідомили про те, що кілька людей проникли в дитячий сад "Золотий ключик" на вулиці Моніторній.

Двоє чоловіків зуміли потрапити в будівлю дитячого садка, щоб повечеряти дитячою їжею і розжитися парою-трійкою лампочок, передає Інформатор.

Двоє дніпрян намагалися пограбувати дитсадок

Двоє дніпрян намагалися пограбувати дитсадок

zn.ua

Інцидент стався приблизно о 2:30. Як виявилося, зловмисники винесли з будівлі дитсадка лампочки, рідке мило, пральний порошок і продукти харчування. Весь "улов" вони залишили в альтанці, яка знаходиться на території садка.

Новини
Забрали останнє: в Кривому Розі у сліпого кота вкрали будиночок

Пізніше чоловіків щось насторожило, і вони вирішили втекти з території саду. Вийшовши за межі "Золотого ключика" чоловіки вели себе підозріло, чим і привернули увагу поліції.

Виявилося, що одному з підозрюваних 30 років, а його спільникові 52 роки. Обох чоловіків доставили в Новокодакское відділення поліції, для з'ясування всіх обставин того, що сталося.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Кривому Розі чоловіки по-звірячому забили друзів до смерті за їжу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Яна Коваль
Місце
Україна Дніпро
Теги
грабеж поліція новини їжа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги