Двоє дніпрян намагалися пограбувати дитсадок: винесли їжу, лампочки і порошок

26 грудня в поліцію повідомили про те, що кілька людей проникли в дитячий сад "Золотий ключик" на вулиці Моніторній.

Двоє чоловіків зуміли потрапити в будівлю дитячого садка, щоб повечеряти дитячою їжею і розжитися парою-трійкою лампочок, передає Інформатор.

Двоє дніпрян намагалися пограбувати дитсадок zn.ua

Інцидент стався приблизно о 2:30. Як виявилося, зловмисники винесли з будівлі дитсадка лампочки, рідке мило, пральний порошок і продукти харчування. Весь "улов" вони залишили в альтанці, яка знаходиться на території садка.

Пізніше чоловіків щось насторожило, і вони вирішили втекти з території саду. Вийшовши за межі "Золотого ключика" чоловіки вели себе підозріло, чим і привернули увагу поліції.

Виявилося, що одному з підозрюваних 30 років, а його спільникові 52 роки. Обох чоловіків доставили в Новокодакское відділення поліції, для з'ясування всіх обставин того, що сталося.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Кривому Розі чоловіки по-звірячому забили друзів до смерті за їжу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!